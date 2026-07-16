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Льюис Хэмилтон: «Горжусь работой «Феррари» над обновлениями болида»

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон поделился мнением о перспективах команды на предстоящем Гран-при Бельгии, а также отметил, что ему нравится подход команды к работе над обновлением машины и стремление привозить небольшие новинки на каждую гонку.

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