Политика Сегодня

1 209 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    ОООО, вьетконговцы получат Самоё лучшоё в мире оружое)))Вьетнам решил отк...
  • Виталий Кирпиченко
    Л.И. Брежнев в 76 лет ушёл из жизни, а тут только собираются поспорить за кресло президента США, один в 77 лет, друго...«Сражаемся за душ...

The Epoch Times: Китай по примеру России стал скупать золото, готовясь к санкциям США

The Epoch Times: Китай по примеру России стал скупать золото, готовясь к санкциям США

Власти Китая начали скупать золото и продавать американские гособлигации. Таким способом они, оглядываясь на Россию, готовятся к экономическому давлению со стороны Соединенных Штатов.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх