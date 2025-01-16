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Лавров: события в Сирии произошли из-за искушения Дамаска "ничего не менять"

Лавров: события в Сирии произошли из-за искушения Дамаска "ничего не менять"

РФ подталкивала сирийское руководство к возобновлению работы Конституционного комитета, отметил глава МИД События в Сирии во многом произошли, потому что в последние годы у властей страны было искушение "ничего не менять".

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