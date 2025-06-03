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Сорваны крыши, выбиты окна: Град и ветер нанесли ущерб району в Красноярском крае

Сорваны крыши, выбиты окна: Град и ветер нанесли ущерб району в Красноярском крае

Стихия в Енисейском районе Красноярского края нанесла значительный ущерб: сильный ветер и град повредили 18 домов и школу.

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