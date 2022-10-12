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Макрон пообещал французам на следующей неделе вернуть бензин на АЗС

Макрон пообещал французам на следующей неделе вернуть бензин на АЗС

Президент Франции Эммануэль Макрон в среду, 12 октября, заявил, что в течение следующей недели кризис с поставками топлива на заправки, вызванный забастовкой рабочих НПЗ TotalEnergies и Esso-ExxonMobil будет преодолен, – сообщает телеканал France 2.

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