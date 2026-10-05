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"Нобеля" по физиологии присудили за открытие оптических переключателей нейронов

"Нобеля" по физиологии присудили за открытие оптических переключателей нейронов

Лауреатами Нобелевской премии в области физиологии и медицины за 2026 год стали Карл Дейссерот, Петер Хегеманн и Георг Нагель за открытия в области управляемых светом ионных каналов и оптогенетики.

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