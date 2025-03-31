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Доброутрешние весёлые картинки
Комментарии
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В
Виталий
Лев питается мясом. Лось питается травой. Кто-нибудь видел когда-то льва с рогами?
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19 час.
М
ММ
У льва гарем. Рога ему зачем?
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18 час.
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