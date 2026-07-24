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Свыше 16 тысяч лифтов отремонтировали в Подмосковье с начала года

Свыше 16 тысяч лифтов отремонтировали в Подмосковье с начала года

В Подмосковье продолжается плановая работа по ремонту и восстановлению лифтового оборудования. За первое полугодие специалисты устранили неисправности более чем в 16 тысячах лифтах, реагируя на обращения жителей.

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