Свыше 16 тысяч лифтов отремонтировали в Подмосковье с начала года

В Подмосковье продолжается плановая работа по ремонту и восстановлению лифтового оборудования. За первое полугодие специалисты устранили неисправности более чем в 16 тысячах лифтах, реагируя на обращения жителей.
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