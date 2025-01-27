Из Минюста США уволены следователи по прежним уголовным делам в отношении Трампа

Исполняющий обязанности министра юстиции – генерального прокурора США Джеймс Макхенри уволил из Министерства юстиции страны "более дюжины должностных лиц", входивших ранее в аппарат спецпрокурора Джека Смита.
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