В Белгородчине таинственно исчезла целая бригада ВСУ: Русские леса не пощадили никого

У границы с Россией пропала без вести целая бригада ВСУБоевой офицер воздушно-десантных войск, ведущий телеграм-канал "Фронтовая птичка", узнал, что в Краснояружском районе Белгородской области таинственно пропали без вести все боевики 141-й бригады ВСУ.