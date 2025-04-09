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Царьград

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В Белгородчине таинственно исчезла целая бригада ВСУ: Русские леса не пощадили никого

В Белгородчине таинственно исчезла целая бригада ВСУ: Русские леса не пощадили никого

У границы с Россией пропала без вести целая бригада ВСУБоевой офицер воздушно-десантных войск, ведущий телеграм-канал "Фронтовая птичка", узнал, что в Краснояружском районе Белгородской области таинственно пропали без вести все боевики 141-й бригады ВСУ.

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