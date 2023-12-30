С вещами на выход: из Челябинской области выгнали 1500 мигрантов

Та информация которая есть в СМИ о количестве выданных липовых документов по легализации пришлых говорит о том, что только в Ленобласти выявили 100 тыс. человек незаконно легализованных, в Москве 300 тыс. и т.д. и это только то что выявили. Если прикинуть то по всей России это будет не один миллион нелегалов или с фиктивными документами. Бизнес политиков и чиновников на ввозе пришлых процветает, так еще и они же крышуют их на территории России, которые устраивают полный беспредел и терроризируют коренное население на всей территории России. То что затраты из социальных средств на каждого пришлого в год составляют 2.5мил.руб. согласно статистики это факт. А сколько они выплачивают налогов и покрываются этими поступлениями расходы на них. Даже если в России не хватает трудовых рук, то при чем тут пенсионеры, дети, жены, родственники, нарики, больные и т.д. пришлых? Да приехали отработали и домой. Что превращать Россию в сборище сброда и разбазаривать народные деньги из бюджета. Понятно что есть те политики и чиновники которые на этом делают бизнес в ущерб интересам России и ее народа. Так может власть прикроет эту кормушку???

SI

Sergey Ivanov

Что и говорить, победа! В Питере выявили подонка в погонах, который легализовал около 100 000 мигрантов, в Москве эта цифра еще больше- около 300 000. А выслали всего 1500 чел. Такими темпами мы лет 200 будем вычищать с нашей земли «ценных специалистов». А что, проще нельзя? Вместо того, чтобы гоняться по всей России за нелегальными мигрантами, изобличать, высылать... и тратить на это народные деньги- нельзя ли вместо всего этого ПРОСТО не пускать их в Россию? Давнее изобретение: визовый режим! В оплоте демократии США существует разрешение на работу- «Грин- карта». В Канаде работодатель обязан сначала поискать работника в Канаде- и только если не найдет человека с нужной квалификацией, имеет право пригласить иностранца. В Саудовской Аравии трудовых мигрантов вдвое больше коренного населения! Но там за ними есть жесткий присмотр: Они живут в общежитиях. По городу не шляются. Утром- автобус на работу. Вечером- на ночлег! Отработал срок контракта- и домой! За любое нарушение местных законов- суд и тюрьма. Это ведь в Россию мигранты везут свои законы, по которым, кстати, празднование Нов Года- грех! У саудитов мигранты свои порядки оставляют на границе! Итак, изобретать велосипед нет нужды. Все уже изобретено до нас. Осталось только это применить. Была бы на то политическая воля. Которой нет и не предвидится. Уже потому, что сама наша власть- точно такое же сборище мигрантов, которое, как и таджики с узбеками, воспринимают Россию только как кормушку. Украсть ЗДЕСЬ, чтобы хорошо жить ТАМ- вот что написано на их гербе вместо советского «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». И до тех пор, пока это так- до тех пор Россия останется проходным двором для любителей халявы и тех, кто сумел присосаться к государственной кормушке.