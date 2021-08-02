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Рабочая поездка Владимира Колокольцева в Камчатский край

В ходе рабочей поездки в Камчатский край Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев провел совещание с руководящим составом регионального Управления и начальниками территориальных органов внутренних дел.

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