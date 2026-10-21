Красносельский районный суд Петербурга арестовал до 18 декабря мужчину, который, по версии следствия, вечером 18 октября напал на девятилетнюю девочку в лифте дома на Советском проспекте и попытался увести её на лестничную площадку, однако ребёнок оказал сопротивление, а соседка вызвала полицию.
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