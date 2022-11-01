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Тото Вольфф о шансах Хэмилтона остаться в «Мерседесе» в 40 лет: «Это на 100 процентов его место»

Босс «Мерседеса» Тото Вольфф твердо намерен сохранить место в команде для Льюиса Хэмилтона, если тот решит гоняться до 40 лет.

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