Капитану из Астрахани вынесли приговор за поддержку украинских нацформирований

41-летний капитан речного судна Тупицин М.А. признан виновным в публичном оправдании терроризма. Астраханские сотрудники ФСБ выявили преступление, совершенное местным жителем: 23 апреля 2022 года он разместил в открытом доступе в «Telegram» материалы, оправдывающие деятельность одной из запрещенных на территории Российской Федерации украинских террористических организаций.