Российский кочующий танк Т-80 уничтожил украинских боевиков в зоне СВО

Минобороны России 27 октября опубликовало кадры боевой работы экипажей кочующих танков Т-80 гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО), уничтожающих украинских боевиков с закрытых огневых позиций на краснолиманском направлении в зоне проведения СВО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии