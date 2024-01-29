День ангела 30 января, кто отмечает, какие имена чествуют Анна ФедороваПо православному церковному календарю, предстоящий четверг, 30 января, будет отмечен празднованием восьми именин, среди которых семь принадлежат мужским именам, а одно — женскому.
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