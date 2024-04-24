Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

868 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    Как? у этих же жительниц красноярска Самоё Лучшоё в МИРЕ образование!!!! они же умнее же Всех мошенников в мире!!!В Красноярске сот...
  • ПавелЗзаварзин
    И сколько этот бардак будет продолжаться??? Ау!МВД России публик...
  • Ингерман Ланская
    почти пустое занятие - если мозгов нет , трансплантацией не вложишьВ Твери полицейск...

Расчеты БпЛА «Орлан» бригады морской пехоты ТОФ ведут круглосуточное наблюдение за позициями ВСУ под Угледаром

Расчеты БпЛА «Орлан» бригады морской пехоты ТОФ ведут круглосуточное наблюдение за позициями ВСУ под Угледаром

После возвращения с очередного боевого дежурства беспилотник приземляется на землю с помощью парашюта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх