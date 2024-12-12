Концессии провалились: школы в Новосибирске будут достраивать «руками» области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время пресс-конференции по итогам года сегодня, 12 декабря, прокомментировал вопрос взаимодействия с провальными концессиями, а также объяснил, почему регион так плотно «подсел» на концессии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии