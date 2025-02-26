The Economist: « На Украине ужесточают мобилизацию на фоне заявлений Трампа о необходимости скорейшего урегулирования конфликта»

Это журналистам рассказали анонимные высокопоставленные украинские чиновники Власти Украины намерены ужесточить мобилизацию на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о необходимости скорейшего урегулирования конфликта.
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