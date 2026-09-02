Депутат Камнев: с доступом Росфинмониторинга к СБП не стоит шутить при переводах

С предоставлением Росфинмониторингу возможности напрямую получать от Национальной системы платежных карт (НСПК) сведения об операциях через платежную систему «Мир», Систему быстрых платежей (СБП) и единый QR-код россиянам «не стоит шутить» при разных банковских переводах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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