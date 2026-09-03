AWACS и F-35 не спасут: Европа не готова к «войне городов» с Россией

Чем дольше затягивается спецоперация на Украине, тем выше становятся шансы на прямое военное столкновение России и континентальной части блока НАТО, стоящего за киевским режимом.
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