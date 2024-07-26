Военнослужащие Китая примут участие в ряде учений в Африке и Монголии

Пекин, 25 июля /Синьхуа/ -- Вооруженные силы Китая, Танзании и Мозамбика проведут совместные учения "Мирное единство-2024" с конца июля до середины августа в Африке, сообщил в четверг представитель Министерства обороны КНР Чжан Сяоган.
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