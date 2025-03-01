Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Реквием Украине и Европе в последний день зимы

Реквием Украине и Европе в последний день зимы

И серьезный пост, дорогие друзья. Вы, конечно, видите сами многочисленные слова поддержки в адрес Владимира Зеленского от европейских лидеров и разнообразных политических деятелей ЕС в социальной сети Х.

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