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Регионы России

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Xiaomi 18 Fold побил рекорды предзаказов благодаря инновациям

Xiaomi 18 Fold побил рекорды предзаказов благодаря инновациям

Смартфон Xiaomi 18 Fold неожиданно стал крайне популярным на старте предзаказов. По информации руководства компании, новинка была практически мгновенно раскуплена, а объем продаж за первый день превысил показатели предыдущего поколения крупных складных смартфонов на 310%.

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