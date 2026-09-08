Xiaomi 18 Fold побил рекорды предзаказов благодаря инновациям

Смартфон Xiaomi 18 Fold неожиданно стал крайне популярным на старте предзаказов. По информации руководства компании, новинка была практически мгновенно раскуплена, а объем продаж за первый день превысил показатели предыдущего поколения крупных складных смартфонов на 310%.
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