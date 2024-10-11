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Царьград

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В Новосибирской области стартовала масштабная проверка цифровых компетенций

В Новосибирской области стартовала масштабная проверка цифровых компетенций

Акция продлится до 28 октября, пройти проверку своих знаний можно в формате онлайн.Как и другие регионы России, Новосибирская область стала участником всероссийского проекта по проверке уровня цифровой грамотности населения "Цифровой диктант".

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