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«Большунов перед спуском сломал палку. Мы не успели дать ему запасную». Бородавко о 6-м месте лыжника на Кубке России

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко объяснил шестое место Александра Большунова на этапе Кубке России в Вершине Теи.

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