В Америке цинично поиздевались над русской звездой! Козлову подсунули записку, чтобы сообщить об обмене

Обидно.Виктор Козлов был задрафтован «Сан-Хосе Шаркс» под общим 6-м номером в 1993 году. Уже через год форвард приехал за океан, чтобы попробовать себя в лучшей лиге мира.
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