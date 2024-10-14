В Челябинске "МегаФон" позаботился о хоккейной команде "Трактор" и их болельщика

Оператор ускорил связь на домашней ледовой арене хоккеистов и заключил с ними договор о партнёрствеСразу два важных события, связанных с хоккеем на Южном Урале, произошло накануне хоккейного сезона.
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