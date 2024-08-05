Теракт во время выступления Путина? Русский дипломат приоткрыл правду о тайном разговоре Белоусова и Пентагона

Kremlin Pool/Global Look Press Сегодня 7,9K прочитали Заместитель министра иностранных дел Андрей Рябков раскрыл не озвученные ранее подробности разговора главы МО Белоусова и шефа Пентагона Ллойда, который состоялся в преддверии Дня ВМФ в России.
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