Теракт во время выступления Путина? Русский дипломат приоткрыл правду о тайном разговоре Белоусова и Пентагона

Kremlin Pool/Global Look Press Сегодня 7,9K прочитали Заместитель министра иностранных дел Андрей Рябков раскрыл не озвученные ранее подробности разговора главы МО Белоусова и шефа Пентагона Ллойда, который состоялся в преддверии Дня ВМФ в России.