Праздник 20 ноября 2023 года: старинные приметы, запреты и обязательные дела Елена ВайленкоНа 20 ноября по православному календарю приходится празднование иконы Богородицы Взыграния Младенца, а также день Феодота.
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