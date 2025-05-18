❗️⚡️Немецкий оборонный концерн Rheinmetall совместно с американской корпорацией Lockheed Martin планирует построить в Европе огромный завод по производству ракет.
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❗️⚡️Немецкий оборонный концерн Rheinmetall совместно с американской корпорацией Lockheed Martin планирует построить в Европе огромный завод по производству ракет.