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Верховный суд поддержал введение уголовного наказания за исполнение санкций в России

Верховный суд поддержал введение уголовного наказания за исполнение санкций в России

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что Верховный суд России поддержал поправки о введении уголовного наказания за исполнение санкционных ограничений на территории страны.

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