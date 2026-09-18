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Царьград

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Призывники МЧС будут получать ежемесячно по 2 758 рублей

Призывники МЧС будут получать ежемесячно по 2 758 рублей

Правительство утвердило постановление, по которому военные призывники пожарных частей МЧС получат 2 758 рублей ежемесячно.

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