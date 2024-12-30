Исследования демонстрируют значимость экспрессии генов в развитии депрессии и функционировании иммунной системы

Совместное исследование ученых из Королевского колледжа Лондона и итальянского института нейропсихиатрии и нейробиологии (IoPPN) выявило новые аспекты в понимании биологических механизмов, лежащих в основе большого депрессивного расстройства (БДР).
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