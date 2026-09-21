КНДР испытала новую систему вооружения

Главное управление ракетостроения КНДР провело испытания новой системы вооружения. За проверкой наблюдал лидер страны Ким Чен Ын, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
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