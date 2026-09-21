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КНДР испытала новую систему вооружения

КНДР испытала новую систему вооружения

Главное управление ракетостроения КНДР провело испытания новой системы вооружения. За проверкой наблюдал лидер страны Ким Чен Ын, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

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