Так то оно так. Но история показывает: если конфликт полностью не исчерпан, нас ждёт отсроченная война, в которой воевать придётся уже детям и внукам.
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Так то оно так. Но история показывает: если конфликт полностью не исчерпан, нас ждёт отсроченная война, в которой воевать придётся уже детям и внукам.