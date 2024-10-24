Послания поддержки: как дети Братска помогают ребятам из Кировска в ЛНР

В Братске стартовала инициатива «Письма дружбы», в рамках которой воспитанники всех пяти муниципальных детских школ искусств создают рисунки и пишут письма для детей из Кировска, находящегося в Луганской народной республике.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии