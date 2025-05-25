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В Калуге на набережной столкнулись машина Hyundai и электромотоцикл

В Калуге на набережной столкнулись машина Hyundai и электромотоцикл

Вечером 24 мая в Калуге произошла авария, в результате которой пострадал водитель электромотоцикла. В субботу в 21 час на Яченской набережной произошло столкновение двух транспортных средств: автомобиля "Хендай Солярис" и электромотоцикла.

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