«Акт российского устрашения»: французский патрульный самолёт Atlantique 2 во второй раз попал в поле зрения российского радара управления огнём 19 марта патрульный самолёт Atlantique 2 ВМС Франции (который также может применяться как противолодочная машина), участвовавший в операции «Балтийский дозор», был засвечен радаром управления огнём с российского военного корабля во время полёта в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.