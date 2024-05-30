Россияне массово жалуются на качество китайских автомобилей

Китайские авто, фото: njcar.ru Многие автомобилисты, которые до последнего эксплуатировали машины, купленные задолго до запрета на поставки японских, немецких и корейских иномарок, вынуждены смириться и поменять свою старую иномарку на новое китайское авто.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии