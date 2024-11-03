Пенсионер обратился в полицию с заявлением о краже дорогих картин из квартиры в Центральном районе Петербурга.
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Пенсионер обратился в полицию с заявлением о краже дорогих картин из квартиры в Центральном районе Петербурга.