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Царьград

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Благоустройство у станции "Новохохловская": 1,7 тыс. свай и 3,9 тыс. кв. м газона

Благоустройство у станции "Новохохловская": 1,7 тыс. свай и 3,9 тыс. кв. м газона

На юго-востоке Москвы станция "Новохохловская" получит удобную пешеходную инфраструктуру. Заммэра Петр Бирюков сообщил о создании настилов, освещения и озеленения: 1,7 тысячи свай, 50 светильников и 3,9 тысячи квадратных метров газона.

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