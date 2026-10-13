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Монокини, бандо и «мокрый асфальт»: какие купальники звёзды берут в отпуск

Монокини, бандо и «мокрый асфальт»: какие купальники звёзды берут в отпуск

У российских звёзд отпуск у моря — это всегда отдельный гардероб. Аня Ищук взяла в Бодрум пятнадцать купальников, Полина Гагарина уместила шестнадцать смен образа в один ролик, а кто-то обошелся парой моделей.

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