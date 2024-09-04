X5 заключила соглашение о сотрудничестве с Приморским краем

Продуктовая розничная компания Х5 Group заключила соглашение о сотрудничестве с Приморским краем, Документ на полях Восточного экономического форума подписали министр профессионального образования и занятости населения Приморского края Сергей Дубовицкий и директор по взаимодействию с органами государственной власти X5 Group Василий Пушкин.