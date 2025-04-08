Воробьев доложил Путину о развитии системы образования в Подмосковье

МОСКВА, 8 апреля, ФедералПресс. Губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле сообщил о мерах по развитию системы образования в регионе, включая строительство новых школ и поддержку педагогов.