"СЕМЬЯ" РВЁТСЯ К ВЛАСТИ: ХОЗЯЕВА "ЕЛЬЦИН ЦЕНТРА" ГОТОВЯТ ПОЗОРНЫЙ МИР?

ВА

Виктор Александров

Ало, гараж! Кто такой «Перфоманс»? Уже принят закон о защите русского языка! Кто такой «Контент»? Это я к тому, что нас всех переформатируют. Однажды, в 2020 году, на телевидении была рассказана история появления в России рекламы с участием кота Бориса. Наши говорят: у нас не бывает котов Борисов. Бывает кот Васька. Надо рекламу переделать. А чукчи нерусские отвечают: - Ничего переделывать мы не будем. Мы вас будем переформатировать. И переформатируют! Это война империи подлости против русских в долгую. Если этому не противодействовать, то будет так, как с русскими на Украине и в Прибалтике, как на диком Западе. Сталин вернул в русский язык букву Ё, а недобитые большевики её снова отменили. Гнездо пятой колонны, которая нас переформатирует, Ельцин-центр, который «был создан в соответствии с законом 2008 года «О центрах исторического наследия президентов РФ, прекративших исполнение своих полномочий» — для сохранения, изучения и публичного представления наследия Ельцина «в контексте новейшей истории отечества, развития демократических институтов и построения правового государства». Учредителем центра выступает администрация президента РФ, её глава Антон Вайно возглавляет попечительский совет". В 2017 году Ельцин Центр был удостоен премии «Европейский музей года»[8]. В конце февраля 2022 года Вайно попал под санкции Евросоюза из-за признания Россией самопровозглашённых ДНР и ЛНР[16]. Чиновник владеет 2-этажным зданием (454,2 м²) на Клязьминском водохранилище в Мытищинском районе Подмосковья. Ранее жилой объект принадлежал туристическому пансионату, а затем собственником стало ООО «Клязьма-Хаус-6», в числе учредителей которого указано ООО «Третий причал». В свою очередь, «причалом» владеют холдинговая компания «Гута» и кипрский офшор Tekilina Investment ltd. Согласно Архиву Пандоры, являлся владельцем или имел связь с офшорной компанией[25]». [Википедия]. Считаю необходимым восстановить памятник Сталину в Сталинграде, с надписью: «Борцу с большевизмом товарищу Сталину от благодарных потомков», знамя победы и гимн СССР для нашей победы на фронте и в тылу СВО, а также вернуть русским людям отчества, логику в школы и институты. Читайте Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.