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Атаки дронов: мы боремся не с тем, с чем столкнулись

Атаки дронов: мы боремся не с тем, с чем столкнулись

Почему беспилотники эволюционируют так быстро и что с этим делать. Рассказывает генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий КузякинЕЛЕНА ГОРБАЧЕВА Дмитрий Кузякинчитайте на monocle.

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