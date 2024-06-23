Атаки дронов: мы боремся не с тем, с чем столкнулись

Почему беспилотники эволюционируют так быстро и что с этим делать. Рассказывает генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий КузякинЕЛЕНА ГОРБАЧЕВА Дмитрий Кузякинчитайте на monocle.
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