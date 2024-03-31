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А вы знали, что в России практически не производят аскорбиновую кислоту и иод? Рассказываем, как так вышло…

Невероятно, но факт: в России нет самообеспечения в части промышленного производства аскорбиновой кислоты, а единственный иодный завод не так давно был признан банкротом, продан с аукциона и непонятно, когда снова выйдет на прежние объемы производства.

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