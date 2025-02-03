Какие «скрытые интересы» стоят за внезапной реформой прокуратуры?

На прошлой неделе Минюст объявил о масштабных изменениях в правоохранительной системе, в результате которых ожидается реформатирование Антикоррупционной прокуратуры и Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии